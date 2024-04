SALVADOR

Oito pessoas ficam à deriva na Baía de Todos os Santos e são resgatadas

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), realizou, na tarde de sábado (20), o resgate de oito pessoas que estavam a bordo de uma lancha nas proximidades da Praia de São Tomé, interior da Baía de Todos os Santos (BTS).

De acordo com informações apuradas, o grupo realizava um passeio quando a embarcação sofreu uma pane causada, possivelmente, por avaria nos motores. A embarcação ficou ancorada e o condutor solicitou auxílio, via rádio, no canal internacional para chamadas de emergência.