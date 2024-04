SAÚDE EM DIA

Onça-parda de 14 anos do zoológico de Salvador passa por exames de tomografia

“O intuito do exame é fazermos o acompanhamento do animal, pelo fato de ser uma onça senil. Os cuidados são redobrados, onde contamos com uma equipe de anestesistas. O transporte é feito com o animal tranquilizado e em um local confortável, até chegar no hospital. Será um trabalho em equipe, com veterinários do zoológico e do hospital”, afirmou no vídeo o médico veterinário do zoológico, Marcos Leónidas.