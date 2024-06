VIOLÊNCIA

Ônibus de outras linhas são deslocados para Águas Claras após suspensão do transporte

Ônibus de outras linhas foram deslocados para atender a demanda dos passageiros que se encontram no Terminal Águas Claras na noite desta quarta-feira (19). Os coletivos, que estão na área externa da estação, estão atendendo algumas regiões afetadas pela suspensão das linhas durante a tarde.

A Secretaria de Mobilidade (Semob) informa que entre os destinos, se destaca o atendimento para a Avenida Afrânio Peixoto, que possui maior demanda. Agentes da pasta e representantes das concessionárias estão no local orientando os passageiros e avaliam as condições do atendimento na região.