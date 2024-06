SÃO CRISTÓVÃO

Suspeito de tráfico é morto em confronto com a PM em Salvador

Foram apreendidos com o suspeito uma pistola calibre 380, 18 comprimidos de ecstasy e 39 porções de cocaína

Um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu em confronto com policiais militares, na manhã desta quarta-feira (19), no bairro de São Cristóvão.