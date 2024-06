TORTURA E EXECUÇÃO

Sete membros do 'Tribunal do Crime' são presos em Salvador e RMS

A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta quarta-feira (19) sete suspeitos de integrarem uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e homicídios. Os mandados de prisão, obtidas no âmbito da Operação Desavenças, foram cumpridas nos municípios de Salvador, Simões Filho e Camaçari.

De acordo com as investigações, os suspeitos atuavam como "Tribunal do Crime", determinando tortura e execução a rivais. Duas das principais lideranças da organização foram encontradas em condomínios fechados no bairro do Stiep, em Salvador, e Abrantes, no município de Camaçari.