SEM ÁGUA

Ônibus deixam de circular em Santa Cruz após rompimento de tubulação

Até fim dos reparos, linhas que passam pela região estão parando no Parque da Cidade

Devido ao rompimento de uma tubulação na Rua 11 de Novembro, no bairro de Santa Cruz, a circulação de ônibus foi interrompida na região. Os coletivos que normalmente entram no bairro estão parando no Parque da Cidade até o fim dos serviços de reparo. O rompimento aconteceu na manhã desta terça-feira (12).