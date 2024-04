CIDADE BAIXA

Com grama sintética, novo Campo do Areal é entregue na Ribeira

Investimento total na obra, que incluiu outras melhorias, foi de cerca de R$ 900 mil

Da Redação

Publicado em 27 de abril de 2024 às 12:03

Novo Campo do Areal, na Ribeira Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

O novo Campo do Areal, localizado na Rua Clóvis de Almeida Maia, na Ribeira, foi entregue na manhã deste sábado (27) pela prefeitura de Salvador. O equipamento passou por uma obra com investimento de cerca de R$ 900 mil, recebendo gramado sintético e melhorias estruturais. O local é palco para partidas de futebol, torneios locais e projetos com crianças e adolescentes. A obra foi inaugurada pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães.

“São 43 campos com grama sintética entregues nos últimos três anos, e a requalificação feita aqui no Areal era um desejo antigo dos moradores. A gente sabe da importância do esporte na vida dos nossos jovens, ajudando no enfrentamento ao crime, às drogas e à marginalidade. Agora, as crianças terão muito mais condições de desenvolver o futebol como prática profissional. Daqui sairão muitos talentos”, diz Bruno Reis.

A obra no Campo do Areal envolveu reconstrução de mureta, instalação de novos alambrados, redes e traves, além da implantação de grama sintética em substituição ao piso de barro que existia. O espaço também ganhou um sistema de iluminação mais eficiente, com 26 projetores em LED e 12 luminárias. A ação foi realizada pela Diretoria de Iluminação Pública (Dsip), como parte do projeto “Clareou, é Gol”, ao custo de R$ 182 mil.