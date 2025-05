BOA AÇÃO

Quer fazer o bem? Mansão do Caminho lança projeto 'Adote uma Turma'

Instituição proporciona ensino em tempo integral para 1,6 mil estudantes em Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 10 de maio de 2025 às 16:39

Quem deseja fazer uma boa ação e investir em educação pode contribuir com o novo projeto “Adote uma Turma: Investindo no amanhã”, iniciativa da obra social Mansão do Caminho, criada por Divaldo Franco. O centro educacional atende cerca de 1,6 mil alunos em Pau da Lima, em Salvador. >

Os interessados em contribuir devem entrar em contato com a instituição através do e-mail ([email protected]). Para fazer parte do time de colaboradores nesta modalidade, é preciso adquirir uma das cotas disponibilizadas. Elas são divididas em: adoção da turma completa (R$ 15 mil/mês) ou contribuição (R$ 7,5 mil/mês) para investir em metade de um grupo. >

Cada sala conta com cerca de 31 alunos do ensino fundamental da escola Jesus Cristo, que recentemente passou por processo de requalificação, focado em aumentar a acessibilidade e modernizar suas instalações. “Através do nosso novo projeto, pretendemos reforçar a qualidade do ensino e proporcionar mais acesso à educação de qualidade aos estudantes em situação de vulnerabilidade”, explica Sabrina França, coordenadora de projetos da Mansão do Caminho.>

Com reconhecimento internacional por seu cuidado e atenção com a infância e adolescência, a instituição conta com doações para manter as mais de 1,2 mil refeições mensais, quadro de funcionários e estrutura disponibilizada a mais de 1,6 mil alunos do seu Centro Educacional.>

O Centro Educacional da Mansão do Caminho atende alunos a partir dos quatro meses de vida até o ensino médio. Todos com permanência integral na escola e quatro refeições diárias. Para a creche há ainda a lavagem de roupas e fardas, e a distribuição de cinco pães/dia para complementar a refeição da família em casa.>