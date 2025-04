NOVIDADE

Fechado desde 2023, Centro de Parto Normal da Mansão do Caminho ganhará nova função

CPN Marieta de Souza Pereira realizou mais de 11 mil partos ao longo de 12 anos de funcionamento

Maysa Polcri

Publicado em 27 de abril de 2025 às 13:06

Obras terão início neste ano Crédito: Divulgação

O prédio onde funcionava o Centro de Parto Normal (CPN) Marieta de Souza Pereira, na Mansão do Caminho, em Salvador, será transformado em policlínica. Ao longo de 12 anos, foram realizados cerca de 11 mil partos no local. As atividades foram encerradas em setembro de 2023, por decisão da diretoria da unidade. O espaço abrigará 17 consultórios que realizarão atendimentos gratuitos à população, através do Sistema Único de Saúde (SUS). >

A expectativa é que o número de atendimentos de saúde realizados na Mansão do Caminho, no bairro Pau da Lima, dobre até chegar em 2 mil por mês, segundo Ualisson Santos, coordenador de saúde da unidade. Para isso, as salas de parto serão transformadas em consultórios que receberão atendimentos de 21 especialidades. >

"Nós começamos a fazer a retirada dos bens que estavam no Centro de Parto Normal, que foram devolvidos ao Ministério da Saúde. Estamos no processo de esvaziamento do prédio para que possamos iniciar as obras no segundo semestre deste ano", explica Ualisson Santos. Para isso, a Mansão do Caminho conta com doações de pessoas físicas e empresas. >

Todas as consultas e exames oferecidos pela Mansão do Caminho são gratuitos, e os médicos que prestam atendimento são voluntários. A obra socioeducacional foi fundada na década de 1950 pelo líder espírita Divaldo Franco. Cerca de 5 mil pessoas são atendidas diariamente em ações de educação, saúde e atenção espiritual. As informações sobre doação podem ser conferidas no site da instituição. >

O fim das atividades do CPN da Mansão do Caminho foi anunciado em setembro de 2023 e causou repercussão. A decisão foi tomada pela direção da unidade, que alegou falta de recursos para dar continuidade às atividades do centro. >