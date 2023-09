Em audiência com MP, Mansão do Caminho reafirma decisão de fechar Centro de Parto Natural

Pacientes que são atualmente atendidas pelo Centro de Parto Normal Marieta de Souza Pereira (CPN), da Mansão do Caminho, em Pau da Lima, serão encaminhadas às unidades de saúde estaduais e municipais. O Ministério Público estadual convocou uma audiência na segunda-feira (11) para debater o tema, e tentar reverter a decisão de encerramento das atividades do CPN, mas a direção da entidade privada afirmou que não vai voltar atrás. Em uma reunião anterior, promotores ouviram Damiana Santos, Thais Ribeiro e Carolina Rios, respectivamente coordenadora de enfermagem do CPN, enfermeira-obstetra do Centro e representante da OAB para ouvir argumentos a favor da manutenção das atividades. Na audiência de ontem, chegou-se a propor à diretoria da Mansão do Caminho uma nova abertura nas negociações para possíveis ajustes contratuais buscando manter o atendimento, mas a instituição reafirmou que há inviabilidade financeira e que é seu direito como entidade privada encerrar suas atividades ao fim do contrato com o Estado da Bahia, que está próximo.

A audiência contou com a presença das promotoras de Justiça Thaianna Rusciolelli, que tem procedimento de notícia de fato aberto sobre a situação do Centro; Patrícia Medrado, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (Cesau); Juliana Rocha, gerente do Projeto Cegonha; do promotor de Justiça Rogério Queiroz; das secretárias estadual, Roberta Silva Santana, e Municipal de Salvador, Ana Paula Matos; do diretor-presidente da Mansão do Caminho, Mário Sérgio Almeida; da defensora pública Lívia Almeida e outros representantes de diretorias das secretarias e da Mansão do Caminho.