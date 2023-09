Centro de Parto Normal da Mansão do Caminho transferirá partos para CPN do Albert Sabin

Mansão do Caminho. Crédito: Reprodução

A Mansão do Caminho, instituição beneficente mantenedora do Centro de Parto, moverá as atividades de parto para a Maternidade e Centro de Parto Natural do Albert Sabin, situada no bairro de Cajazeiras, há apenas oito quilômetros de distância da unidade atual, em Pau da Lima. Os serviços serão absorvidos e ampliados pela Maternidade, que conta com cinco leitos.



A instituição continuará oferecendo serviços de pré-natal às gestantes de baixo risco na unidade localizada em Pau da Lima, mas todos os partos serão transferidos para a Maternidade e Centro de Parto Natural do Albert Sabin.

A mudança acontecerá devido à baixa demanda pela unidade obstétrica, que não foi, em nenhum de seus 12 anos, suficiente para atingir as metas do plano de trabalho contratualizado com o Governo do Estado. Nos primeiros meses, foram realizados apenas 75 partos, o que representou 9% da meta da unidade, que é de 840 partos anuais. Em seu segundo ano, a taxa de atingimento da meta de produtividade de partos foi de 45,71% e, em 2022, foram realizados apenas 48,57% dos partos esperados pelo governo.

Além da pouca procura por esse serviço, a unidade apresenta desafios orçamentários para a Mansão do Caminho. Apenas nos últimos três anos, o CPN gerou um déficit de 10 milhões para as contas da instituição filantrópica, além da previsão de déficit de cinco milhões em 2023.

A decisão foi tomada a partir de uma reunião entre a secretária da Saúde do Estado da Bahia, Roberta Santana, e o diretor-presidente da Mansão do Caminho, Mário Sérgio Almeida. “Trata-se de uma árdua decisão que precisa ser tomada em nome da sustentabilidade da instituição. Por princípios de responsabilidade administrativa, não podemos manter o serviço com tal déficit tendo em vista a baixa procura”, relata Mário Sérgio Almeida.

Idealizador da instituição, Divaldo Franco afirma que a mudança é a melhor opção para o funcionamento da Mansão do Caminho. “Para garantir a permanência de nossa obra social, realmente devemos transferir o serviço de partos e focar em atividades com maior demanda social, como o de assistência psicológica para nossos jovens, tão afetados pelos transtornos de ansiedade e depressão, conforme acompanhamos nas atividades do nosso núcleo de psicologia e em nossas escolas”, diz.

Nas demais áreas em que atua, a instituição continuará suas atividades sem prejuízo. Em nota, a Mansão do Caminho reafirmou seu compromisso social com a comunidade e disse buscar sempre contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento integral da população de Salvador.

Em 2023, a Maternidade Albert Sabin passou por uma ampliação, a partir da qual foram adicionados 82 leitos e implementados um Centro de Parto Normal (CPN) e uma nova e moderna Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Essas melhorias garantem mais segurança e tranquilidade às parturientes, proporcionando um ambiente acolhedor e especializado para o nascimento das crianças.

A Rede Cegonha

Em junho de 2011, o Governo Federal criou a Rede Cegonha, que oferece assistência ao planejamento familiar, procedimentos de pré-natal, parto e atendimento pós-parto (puerpério) até os dois primeiros anos de vida da criança, tudo dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).

O primeiro Centro de Parto Natural da Rede Cegonha foi criado em agosto do mesmo ano, em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Ao longo dos 12 anos de atividade, o Centro de Parto Natural da Rede Cegonha realizou cerca de sete mil partos, o que equivale a, em média, 48 partos por mês, e mais de 500 mil procedimentos ambulatoriais, em média 41 mil procedimentos por ano.

Sobre a Mansão do Caminho

A Mansão do Caminho é uma obra social fundada em 15 de agosto de 1952, por Divaldo Franco e Nilson de Souza Pereira. A instituição, localizada em Salvador, atende gratuitamente cerca de duas mil crianças e adolescentes por dia, além de adultos e idosos em vulnerabilidade social. Para os alunos da educação infantil e ensino médio, albergados da Caravana Auta de Souza e funcionários, a Mansão do Caminho fornece cerca de cinco mil refeições diariamente.

Serviços médicos, em 28 especialidades, são disponibilizados gratuitamente para a população em situação de vulnerabilidade social por meio do Centro de Saúde e do Centro de Parto Normal da Mansão do Caminho, além do Laboratório de Análises Clínicas e do Dispensário. No último ano, mais de 40 mil procedimentos foram realizados.

Na Mansão do Caminho há ainda um espaço de convivência e integração para idosos, por meio de aplicação de oficinas com atividades lúdicas e pedagógicas relacionadas à temática da pessoa idosa e adaptadas à sua faixa etária.