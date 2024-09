SALVADOR

Ônibus elétrico passa por testes em linha da Lapa a partir desta terça (10)

Capital baiana já conta com oito coletivos do tipo operando no sistema BRT

Da Redação

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 11:00

Ônibus elétrico passa por testes em linha da Lapa Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A partir desta terça-feira (10), a linha 0137- Lapa x Barra Avenida vai contar com um ônibus elétrico na operação. O veículo cedido pela montadora Higer fará testes ao longo do mês de setembro. Atualmente, Salvador conta com oito ônibus elétricos operando no sistema BRT.

O coletivo é 100% elétrico e também possui piso baixo, sem degraus, ar-condicionado, corredores mais largos e total acessibilidade. O ônibus conta ainda com portas de entrada USB, Wi-Fi e painéis informativos. Com capacidade para transportar até 77 passageiros, o veículo será utilizado diariamente na operação regular da linha, e contará com uma plotagem especial para identificação.

O secretário de mobilidade de Salvador, Fabrizzio Muller, explica que a gestão busca ampliar a frota elétrica. “E esse teste vai nos permitir monitorar o desempenho dos veículos elétricos em uma linha regular, para que possamos ter uma noção melhor de como o veículo elétrico se comporta nas vias da cidade e como podemos inserir esses veículos na frota destas linhas”, explicou.

Além dos testes de monitoramento de desempenho do ônibus elétrico, o usuário também poderá dar sua opinião sobre a sua experiencia ao andar no veículo, através de um QR Code que será disponibilizado dentro do transporte. Basta apontar a câmera do smartphone para que seja direcionado à página da pesquisa.