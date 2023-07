Ônibus são vandalizados em Sussuarana nesta sexta-feira

Um ônibus foi incediado e um micro-ônibus foi apedrejado no bairro de Sussuarana, na manhã desta sexta-feira (28). A primeira ocorrência aconteceu por volta das 5h30, na Avenida Ulisses Guimarães, a principal do bairro.



Com o incêndio do veículo, a fiação foi atingida e parte do bairro está sem luz, segundo informações da TV Bahia. Policiais militares estão no bairro. Depois, um micro-ônibus foi interceptado e pedras foram atiradas contra o veículo.