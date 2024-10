PRESÍDIO VASCULHADO

Operação apreende dez celulares em pavilhão com lideranças do tráfico em Feira

Dois dos aparelhos foram encontrados em celas vizinhas a lideres que atuavam no tráfico de drogas na cidade

Dez aparelhos celulares foram apreendidos em um pavilhão do Conjunto Penal de Feira de Santana onde estão custodiados cinco lideranças do tráfico de drogas, nesta sexta (25), como parte da Operação Angerona. Realizada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a operação completou cinco dias de ações no município.