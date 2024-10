SEGURANÇA

Anexo feminino do Conjunto Penal de Feira também é alvo de operação policial

Eles buscam armas, celulares e quaisquer outros itens ilícitos no local

Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 12:55

Policiais fazem buscas na ala feminina da cadeia Crédito: Divulgação

Novas buscas estão sendo feitas pela polícia nas celas do Conjunto Penal de Feira de Santana nesta terça-feira (22), dessa vez na ala feminina do presídio. Mais de 250 homens da Polícia Penal e do Batalhão de Choque estão atuando na Operação Angerona hoje - a ação, organizada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), chega ao segundo dia.

De acordo com a Seap, as equipes entram no pavilhão e colocam os detentos em posição para o precedimento. A saída das celas é coordenada para início das varreduras nos espaços. A ideia é fazer as buscas com segurança, preservando a integridade e dignidade de presos e policiais. Não houve registro de nenhuma intercorrência até o momento, afirma a secretaria.

Os trabalhos nos pavilhões são realizados por equipes do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop/Seap) e do (BPchq/PMBA)com o seu canil, tendo o apoio dos Policiais Penais, que auxiliam as buscas nos cômodos. No primeiro dia das ações, celulares, dispositivos eletrônicos e porções de drogas foram apreendidos.

A Seap coordena a Operação Angerona por meio da Superintendência de Gestão Prisional (SGP), com a atuação também da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP), Grupo de Segurança Institucional (GSI) e a Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP).

A operação também integradas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e o Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep) integram as ações.