Operação da PF em Juazeiro cumpre mandados contra acusado de compartilhar pornografia infantil

Uma operação da Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão em Juazeiro, no Norte da Bahia, contra um acusado de compartilhar materiais ligados a abuso sexual infantil na internet.



Segundo a Polícia Federal, a Operação Otaro começou na quinta-feira (14), para apreender dispositivos eletrônicos do suspeito. Ele foi identificado a partir de técnicas especializadas durante a operação policial.



Os dispositivos apreendidos vão ser periciados para confirmar os crimes e também impedir maior propagação do material ilegal.