Operação policial cumpre mandados de prisão em três cidades da Bahia

Equipes da Polícia Civil estão nas ruas de Juazeiro, Feira de Santana e Camaçari na manhã desta segunda-feira (11), em uma operação para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. A ação faz parte do Dia D do primeiro ciclo da Operação Paz, iniciada em 1º de setembro em 12 estados do país. Já foram realizadas nove prisões em cumprimentos de mandados e outras três em flagrante.



A ação é liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e conta com as forças policiais das unidades da federação envolvidas. O objetivo da operação é combater as Mortes Violentas Intencionais, atuando para coibir os fatores que mais causam crimes do tipo, como tráfico de drogas e ação de organização criminosas.