TRAVESSIA 24H

Operação ininterrupta e horários extras: veja como o ferry vai funcionar no feriadão

Fluxo esperado é de aproximadamente 100 mil passageiros e 15 mil veículos; empresa abriu 320 vagas extras de Hora Marcada

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de abril de 2025 às 10:28

Operação por 24h e horários extras: veja como o ferry vai funcionar no feriadão Crédito: Divulgação

A Internacional Travessias Salvador (ITS), concessionária responsável pelo Sistema Ferry-Boat, preparou uma operação especial para atender à alta demanda durante o feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes, que se estende entre os dias 17 e 22 de abril. Para garantir mais conforto, agilidade e segurança aos usuários, a empresa vai operar com horários extras de travessias, de acordo com a demanda e a disponibilidade das embarcações. Haverá operação ininterrupta (funcionamento 24 horas) de quinta-feira (17) para sexta-feira (18), no Terminal São Joaquim, e de segunda (21) para terça-feira (22), no Terminal Bom Despacho. >

Para o serviço de Hora Marcada, 320 vagas extras foram disponibilizadas e já estão à venda pelo portal www.internacionaltravessias.com.br. O usuário também pode agendar a travessia de veículos de passeio pelo SAC Digital e no endereço www.sacdigital.ba.gov.br. A expectativa é de um fluxo superior a 100 mil passageiros e mais de 15 mil veículos, representando um aumento de aproximadamente 5% em relação ao mesmo período do ano passado. A qualquer momento, para informações atualizadas sobre o fluxo de passageiros e tempo de espera, o usuário tem à sua disposição o Filômetro, que pode ser verificado no endereço internacionaltravessias.com.br/filometro. >

Durante o período, todas as equipes serão reforçadas, com especial atenção para os setores de operação, manutenção, comunicação, segurança, limpeza e atendimento ao cliente. Seis embarcações estarão disponíveis: Anna Nery, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares. O ferry Maria Bethânia encontra-se em procedimento obrigatório de docagem. Desde o ano passado, o serviço conta com nova forma de pagamento da passagem convencional para pedestre, facilitando o acesso e reduzindo possíveis filas. Com o sistema, o usuário acessa diretamente nas catracas através do seu cartão de crédito ou débito habilitado com tecnologia por aproximação – EMV (de acordo a capacidade da embarcação).>