POLÍCIA MILITAR

Operação prende 85 pessoas e apreende 21 armas na Bahia

Durante a ação, foram recuperados 15 veículos e registradas 32 ocorrências com drogas. "Estamos nas ruas, em todos os rincões do estado. A PMBA mais uma vez demonstrou o compromisso com a segurança de todo cidadão baiano e dos que nos visitam. Vamos para cima do crime. Essa é a missão da PM. Estamos juntos em defesa da nossa sociedade", ressaltou o comandante-geral da PM, coronel Coutinho.