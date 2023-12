Operação secreta e em cinco dias: confira os bastidores do evento de lançamento do filme de Beyoncé em Salvador

Equipe da IDW Entretenimento, marca global que nasceu em Salvador e assinou a realização e produção local do Club Renaissance. Crédito: Divulgação

Se a passagem de Beyoncé por Salvador pareceu tão rápida quanto um piscar de olhos, as consequências da sua vinda para a capital baiana ainda vão ser reverberadas por muito tempo, sobretudo pelas equipes de produção envolvidas nesse evento. Isso porque, tudo precisou ser feito às pressas, mas de modo que fosse impecável. De acordo com Potyra Lavor, CEO da produtora IDW Entretenimento e a pessoa a quem foi confiada essa missão, a história dessa visita apoteótica começa no dia 15 de dezembro, por volta das 23h.

“Eu estava em Belém, no norte do país, e recebi uma ligação com a missão de tornar possível, em pouquíssimo tempo, fazer esse evento. Foi uma conexão feita pela TV Globo, que conhecia nosso trabalho. No dia seguinte, nós já tivemos uma conversa com a vice-presidente da Parkwood Entertainment, produtora da Beyoncé, e com a diretora de relações públicas dela, que é a Yvette”, detalha Potyra.

Investidora no Brasil do Afropunk, maior festival de cultura negra do mundo, a produtora IDW, marca global que nasceu em Salvador e possui sede na capital baiana e em São Paulo, já estava acostumada a produzir grandes eventos, mas nunca um desse porte. Na conversa citada por Potyra, a execução do roteiro da apresentação, a curadoria do talento e toda a montagem do evento foram tópicos discutidos junto com a Parkwood e a TV Globo.

Na segunda-feira (18), o evento começou a sair do papel. Segundo Potyra, um dos principais desafios foi lidar com o mau tempo que estava fazendo em Salvador. Contudo, ela afirma que o segredo do sucesso de toda a equipe foi seguir a proposta da festa, que tinha como protagonista os beyhives - como são chamados os fãs da cantora. “O objetivo era oferecer um momento especial e único para os fãs. Tudo era para ser pensado no olhar do fã, a preocupação máxima era o fã. Obviamente que tinha uns artistas, mas era sobre os fãs da Beyoncé. Ela veio para eles”, frisa.

Para tornar a experiência ainda mais fantástica para os beyhives soteropolitanos, foi montado um palco semelhante àqueles utilizados pela cantora durante a tour Renaissance, mas houve personalizações. “Fizemos a exibição de quatro grandes leds dentro desse palco especial que era com a transmissão ao vivo de pessoas que estavam na plateia. As pessoas estavam se vendo no telão e nada mais forte do que isso poderia ter sido escrito para reforçar a mensagem que a artista e todo mundo queria transmitir ali de que aquele evento era sobre as pessoas e elas estavam em cima no palco junto com a Beyoncé”, diz Potyra.

Diretor geral do Centro de Convenções Salvador, Ludovic Moullin conta que o processo de montagem da estrutura foi ágil graças ao trabalho conjunto de fornecedores e produtores. “A operação era totalmente fora dos prazos normalmente estabelecidos para criar um evento desse tipo, mas quando tem o nome de Beyoncé as coisas se agilizam muito. Houve rede de apoio de todos os fornecedores e das equipes aqui. Isso mostra um pouco a agilidade do segmento de eventos daqui de Salvador, que em três dias conseguiu montar um evento desse tamanho”, pontua.

Apesar de toda a organização feita, a presença da artista era uma incógnita para a produção até horas antes de ela pousar no Aeroporto de Salvador. Um contrato de confidencialidade foi assinado pela equipe, mas não havia certeza. Segundo Potyra, eles estavam preparados para a possibilidade desde o início, mas o assunto era discutido de forma vaga. A equipe de tradução em Libras estava a postos, uma ala para a produção da Parkwood também estava preparada para recebê-la, mas parte dos profissionais envolvidos no evento só souberam que Beyoncé estaria ali minutos antes de ela subir no palco.

A manutenção do suspense com relação a presença da diva do pop conseguiu incrementar ainda mais sua aparição em Salvador, visto que a surpresa tornou a festa maior do que ela já era. Após o evento, a produção foi recompensada com um agradecimento da própria Beyoncé. “Ela agradeceu a equipe, falou com um por um. Foi muito emocionante. Ela olhou nos olhos de cada, pegou na mão de cada uma das pessoas e agradeceu”, revela Potyra.

Nos bastidores, ainda houve o encontro da cantora com fã clubes e com artistas, dentre elas a cantora brasileira Ludmilla. Por fim, com a conclusão do evento, Potyra afirma que a imagem que fica sobre a produção de eventos na Bahia é extremamente positiva e manda recado para as empresas que acreditam que não há minorias capacitadas para produzir um evento.

“Uma equipe 100% baiana, 90% negra e 70% feminina, com presenças femininas majoritariamente em posições de comando. Acho que a Beyoncé, com essa atitude dela de ter vindo a Bahia fazer a entrega desse momento especial, disse tudo que o mercado brasileiro insiste em não ver”, fala.