Operário fica ferido em acidente com trator durante obra em Feira de Santana

Um funcionário que estava trabalhando nas obras de duplicação da Avenida Transnordestina, em Feira de Santana, ficou ferido em um acidente na manhã desta quarta-feira (15).



Ele estava dirigindo um trator para subir um elevado quando perdeu controle da direção e o veículo desceu aceleradamente e tombou de lado.



O operário foi socorrido inicialmente pelos colegas, sendo retirado das ferragens do trator. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e o socorreu. Não há informações sobre o estado de saúde do homem, mas testemunhas contaram ao Acorda Cidade que a suspeita é que ele tenha fraturado a perna.