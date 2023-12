Pabllo Vittar colocou multidão para sair do chão no Festival Virada Salvador

Pabllo Vittar durante o show na Arena Daniela Mercury. Crédito: Bruno Concha/ Secom

Mesmo antes da cantora drag queen Pabllo Vittar subir ao palco do Festival Virada Salvador, na Boca do Rio, neste sábado (30), os fãs já estavam eufóricos. Quando a artistas deu as primeiras notas do hit K.O. a multidão acompanhou em coro. A batida eletrônica fez o público sair do chão.



Antes de subir no principal palco da festa Pabllo conversou com os jornalistas. Ela contou que está desenvolvendo um novo projeto inspirado no Norte e no Nordeste e confirmou a participação no Carnaval. Ela também comentou sobre o retorno ao Festival Virada Salvador depois de seis anos.

"Estou preparando um álbum novo, o Batidão Tropical volume 2, com vários hits do Norte e Nordeste do nosso país. Faz muito tempo que fiz show na Virada Salvador, a última vez foi em 2017, então, é um prazer estar de volta a essa cidade que eu amo tanto e esse estado que eu respeito muito", afirmou.

Os leques, uma marca registrada dos fãs da artista, apareceram no meio da multidão. O estudante Davi Silva, 23 anos, intensificou o abre e fecha depois que a artista subiu ao palco.

"Sou fã dela há muito tempo, porque ela é uma artista completa, além de representar muito bem a comunidade LGBT. Sei todas as coreografias. Nem acreditei quando anunciaram ela como atração do Festival Virada. Cheguei do trabalho, tomei um banho e vim direto para cá. Estava com medo de não chegar a tempo", contou.

O show teve a participação também do cantor O Kannalha, que também dançou com Vittar, levando o público ao delírio. A apresentação seguiu com hits como Amor de quenga, Modo Turbo, Rajadão e Parabéns. Incialmente, Pabllo não estava na grade de atrações do evento, mas foi convidada após a desistência do cantor internacional Rema.