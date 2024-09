ONCOLOGIA

Paciente com câncer realiza sonho de conhecer a Basílica do Bonfim

Dona Josefa Maria de Jesus, de 65 anos, é paciente oncológica da Casa de Apoio do Hospital da Mulher

Da Redação

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 13:24

Dona Josefa cumprindo a tradição das fitinhas do Senhor do Bonfim Crédito: Ascom - Hospital da Mulher

Dona Josefa Maria de Jesus, paciente oncológica hospedada na Casa de Apoio do Hospital da Mulher, em Salvador, realizou o sonho de conhecer a Basílica do Bonfim. Com enfermeiros, médico paliativista e assistentes sociais, ela visitou a igreja, assistiu a uma missa, recebeu a bênção do padre e teve seu desejo atendido.

Josefa, de 65 anos, nasceu em Jeremoabo, e hoje é paciente oncológica. Em conversas com a equipe que cuida dela na Casa de Apoio, ela manifestou seu sonho de conhecer o templo, o que fez com que os profissionais se mobilizassem para atender seu pedido.

A Casa de Apoio do Hospital da Mulher tem uma Comissão de Humanização, que foca em oferecer um tratamento medicinal mais humano a seus pacientes, seguindo os ideais da medicina paliativa. A área foca em proporcionar o máximo de conforto e bem-estar aos pacientes, especialmente aqueles que não têm mais cura, para aliviar seus sofrimentos.

Além dos passeios e projetos de realização de sonhos, a Comissão faz oficinas educativas e informativas, rodas de conversa, ações de beleza, saúde e bem-estar para os pacientes.

“Ela teve a oportunidade de assistir à missa, receber a benção do padre de maneira individual, conhecer a sala dos milagres e, como não poderia faltar, realizar os pedidos ao amarrar as fitinhas no gradil da igreja. Nós, da Comissão de Humanização, nos sentimos muito gratos por ter a oportunidade de proporcionar momentos como este; para nós, é uma das coisas impagáveis que podemos receber”, contou Bárbara Aguiar, coordenadora da Casa.

Equipe do Hospital da Mulher com Josefa Crédito: Ascom - Hospital da Mulher

Para a paciente, foi um momento inesquecível: “A gente crê que Deus é o todo poderoso. Fiquei muito feliz de poder realizar meu sonho”, disse Josefa. No passeio, ela amarrou fitinhas do Senhor do Bonfim na grade da igreja, cumprindo com a famosa tradição do local.

Além da equipe, foi com Josefa também sua sobrinha, Lucineide Nobre. “Ela voltou com mais força, com mais vontade de viver. Ela se sentiu mais alegre, mais leve. Por só ter a mim e o marido dela, ao se ver rodeada pelos profissionais — os meninos e as meninas, como ela chama —, ela se emocionou, porque nunca teve esse carinho, esse cuidado. Ela se sentiu acolhida e aqui ela está se sentindo acolhida”, afirmou.