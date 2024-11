VIOLÊNCIA

Pai e filho colombianos são mortos em Juazeiro; mulher brasileira também morreu

Uma das vítimas tinha apenas 13 anos

Um triplo homicídio chocou moradores de Juazeiro, no Vale do São Francisco, na última sexta-feira (1), no bairro Coliseu. As vítimas são dois colombianos, identificados como pai e filho, e uma mulher brasileira.