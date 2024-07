CRIME

Pai e filho são mortos por dupla de moto em Juazeiro

Pais e filhos, identificados como Manoel Messias Gonçalves, de 54 anos, e Ubirajara Gonçalves de Sousa Rocha, de 35 anos, foram mortos a tiros na última segunda-feira (22) na Rua dos Bandeirantes, localizada no bairro 23, em Juazeiro, no Norte da Bahia.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, as câmeras de segurança registraram o ataque da dupla de criminosos às vítimas. Ainda segundo as imagens, Ubirajara entrou em luta corporal com os suspeitos após perceber a tentativa de ataque ao seu pai. Os suspeitos, que estavam em uma motocicleta que foi deixada no local, conseguiram fugir.