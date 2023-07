Palestra na ALB marca lançamento da Associação Goethe da Bahia

O professor de Teoria Literária da Universidade de São Paulo (USP), Marcus Mazzari, fará uma palestra que marcará o lançamento da Associação Goethe da Bahia. O evento será realizado dia 27 de julho, às 18h, na sede da Academia de Letras da Bahia.



Com o tema "Recepção Histórica de Goethe no Brasil: Álvares de Azevedo, Castro Alves, Machado de Assis e outros momentos", o autor do livro "A dupla noite das tílias: história e natureza no Fausto de Goethe" é presidente da Associação Goethe do Brasil, fundada em março de 2009.