PROJETO DA Fundação Índigo

Parlamentares e dirigentes partidários do União Brasil exaltam Projeto Líderes do Futuro

Além do presidente da Fundação Índigo e vice-presidente do partido, ACM Neto, participaram do evento diversos parlamentares do Congresso Nacional

Da Redação

Publicado em 8 de maio de 2024 às 23:02

O lançamento do curso de formação Líderes do Futuro, nesta quarta-feira (8), em Brasília, contou com a presença de diversos dirigentes do União Brasil e lideranças acadêmicas do Ibmec - o instituto responsável pela configuração do projeto criado pela Fundação Índigo. Além do presidente e da tesoureira do partido, Antonio de Rueda e Maria Emília Rueda, do presidente da Fundação e vice-presidente do partido, ACM Neto, participaram do evento diversos parlamentares do Congresso Nacional.

Estavam presentes, os deputados federais Hélio Leite (PA), Mendonça Filho (PE), Yandra Moura (SE), Zacharias Calil (GO), Paulo Azi (BA), Matheus Laiola (PR), Antônio Nicoletti (RR), Pedro Lucas Fernandes (MA), Fernando Filho (PE), Pauderney Avelino (AM), Geraldo Mendes (PR), Damião Feliciano (PB), além do senador Sérgio Moro (PR).

“O União Brasil, como partido, tem uma responsabilidade de formar novas lideranças e está fazendo isso através da Fundação Índigo. Muito importante investir nessa formação para que as pessoas despertem para a necessidade da política e do aprimoramento da gestão pública. E fazer isso, junto com o Ibmec, uma instituição consagrada, concede uma grande oportunidade aos jovens”, destacou o senador Sergio Moro.

Na mesma linha, o deputado federal Hélio Leite entende que é preciso ao político, especialmente o jovem, buscar cada vez mais conhecimento, a visão de futuro e se modernizar. “A Fundação Índigo e seu presidente ACM Neto demonstram, mais uma vez, sua capacidade de gerenciamento do homem público, de conhecimento, e, acima de tudo, preparar nossos líderes para fortalecer nosso país. E esse é o caminho da Fundação: preparar líderes para um futuro próspero”.

“Eu fico entusiasmada de saber que eu faço parte de uma Fundação que faz parcerias tão salutares para todos nós, e agora em específico para os jovens poderem ingressar na política e fazerem a diferença, trazer renovação, força de vontade. Porque o jovem de hoje não tem projeto de poder, tem projeto de mudar a realidade em que se vive a sociedade”, comemorou a deputada federal Yandra Moura.