Passageira denuncia ter sofrido gordofobia em ônibus de Salvador; veja vídeo

A Secretaria de Mobilidade (Semob) ressaltou que não compactua com este tipo de situação e se solidarizou com a usuária. A pasta também esclareceu que, de acordo com a Lei Municipal 7201/2007, o acesso aos ônibus de pessoas obesas ou que não têm condição de acessar pela porta dianteira do veículo e girar a catraca pode ser feito pela porta de desembarque.