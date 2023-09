Passageiro é preso em ônibus na Bahia com RG falso que usaria para teste em clube de futebol

Um homem foi preso com documentos falsos na noite de domingo (17), na BR-116, em Vitória da Conquista, sudoeste baiano.



Policiais rodoviários federais faziam uma fiscalização diante da Unidade Operacional da PRF de Conquista, no KM 830 da rodovia, quando pararam um ônibus que levava passageiros.



Os policiais pediram documentos dos ocupantes e notaram que um dos passageiros entregou um RG que tinha sinais de falsificação.



Conversando com os agentes, o passageiro confessou que o documento era mesmo falso. Disse que pagou R$ 3 mil para fazer o RG, CPF, certidão de nascimento e histórico escolar com nomes falsos.