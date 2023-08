Passageiro fica com perna presa entre trem e plataforma de metrô em Salvador

Um passageiro do metrô de Salvador ficou com a perna presa no vão entre o trem e a plataforma de embarque na Estação Retiro, na noite do domingo (20).



O momento foi filmado pelos presentes. Um vídeo mostra um agente da CCR Metrô tentando retirar a perna do homem do espaço.



A CCR Metrô Bahia informou que os Agentes de Atendimento e Segurança foram acionados. De acordo com a concessionária, o homem recebeu os primeiros socorros, mas recusou o encaminhamento para uma unidade de saúde, após o atendimento.