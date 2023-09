Bruno Reis apoia intervenção do exército em Valéria: 'Não é ato de fraqueza'

Bruno Reis diz que pediria ajuda ao exército. Crédito: Reprodução

O prefeito Bruno Reis comentou a situação do bairro de Valéria, que está com aulas suspensas e circulação de ônibus limitada, durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (18). Ao ser questionado sobre o momento do bairro e como combateria a ação de facções criminosas por lá, o gestor garantiu que, se fosse ele o governador, solicitaria o apoio do exército para lidar com o caso, já que um policial federal foi morto durante uma operação no bairro na última sexta-feira (15).

"Se eu fosse governante, pediria o apoio do exército sob a minha liderança para acabar com as guerras de facções. Deixaria o exército lá [em Valéria] atuando para garantir a tranquilidade e iria avançando em outros locais. Porém, cada governo tem sua estratégia e sua forma de proceder", falou Reis.

O prefeito lembrou ainda o caso recente do Calabar/Alto das Pombas como argumento para essa solicitação de apoio das forças armadas. "No meu Calabar, onde houve confrontos, o exército está atuando e garantindo a segurança e eu não vejo nada demais nisso. Agora, sob a liderança da maior autoridade do estado. Buscar apoio e pedir reforço não é um ato de fraqueza", argumentou.