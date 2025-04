NOVA ESTRUTURA

Peixe a R$ 2 e 3 mil visitantes: Porto das Sardinhas é reinaugurado em Salvador

Obra inclui cobertura isotérmica, drenagem subterrânea e Wi-Fi gratuito

Carol Neves

Publicado em 16 de abril de 2025 às 12:37

Porto das Sardinhas foi reinaugurado Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Salvador entregou nesta quarta-feira (16) a Feira Livre de Pescados, popularmente chamada de Porto das Sardinhas, após uma requalificação completa. Localizado no bairro de São João do Cabrito, no Subúrbio, o espaço foi reformado para atender melhor comerciantes e clientes, que podem encontrar pescado a partir de R$ 2. >

O prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, e o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), Decio Martins, estiveram presentes na inauguração. A nova estrutura tem capacidade para cerca de 100 trabalhadores e recebe mais de 3 mil pessoas diariamente. >

Bruno Reis destacou que a modernização deve impulsionar as vendas e aumentar a renda dos feirantes. “O maior programa social de qualquer governo é a geração de emprego e renda. Com esta obra, incrementamos a renda das marisqueiras, pescadores e vendedores”, afirmou. O prefeito também reforçou a importância do trabalho digno: “As pessoas querem ganhar seu dinheiro de forma justa, para realizar seus sonhos”. >

Feira das Sardinhas Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Infraestrutura reforçada>

O secretário Decio Martins explicou que o local costumava sofrer com alagamentos devido à maré alta. “Fizemos uma grande requalificação, com cobertura isotérmica, nova rede de drenagem e bancadas de concreto para trazer mais dignidade aos trabalhadores”, disse. Ele acredita que as melhorias vão impulsionar as vendas na Semana Santa. >

Entre as novidades estão: >

- Drenagem subterrânea para evitar alagamentos; >

- Cobertura isotérmica de 300 m²; >

- Iluminação em LED para segurança noturna; >

- Boxes e bancadas de concreto, substituindo estruturas de madeira; >

- Piso polido para facilitar a limpeza; >

- Wi-Fi gratuito, instalado pela Cogel; >

- Equipe fixa de limpeza da Limpurb; >