ALIMENTAÇÃO

Pela primeira vez, Salvador recebe festival de churrasco Made In Fogo

Festival acontece de sexta a domingo, no Shopping Paralela

Da Redação

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 21:57

Made In Fogo Crédito: Divulgação

Um dos mais populares festivais de churrasco itinerante do sul do país, Made In Fogo, vem pela primeira vez a Salvador. Os apaixonados por churrasco vão saborear cortes especiais de carnes nobres, regados a chope gelado e ao som de boa música. O evento itinerante, com entrada gratuita, acontecerá no Shopping Paralela, de 20 a 22 deste mês de setembro, no estacionamento externo do centro de compras. O funcionamento na sexta será as 17h às 22h e, no sábado e domingo, das 11h às 22h.

As estações de churrasco do Festival BBQ Made In Fogo são comandadas por assadores que vão apresentar diferentes técnicas e cortes para preparar os melhores assados, com preços que variam de R$ 37,99 a R$ 49,99 e doce a R$ 25. O festival percorre o Brasil de Sul a Norte e movimenta milhares de pessoas no final de semana por onde passa. Recentemente, foi realizado em Alagoas, Minas Gerais e depois de Salvador vai desembarcar em São Paulo.