Pero Vaz registra segundo homicídio em menos de 24 horas

Um homem foi morto a tiros no bairro do Pero Vaz, na tarde de terça-feira (1º). Este foi o segundo homicídio registrado no bairro, em menos de 24 horas. Ainda não há informações se há relação entre os dois crimes.



O crime aconteceu na Rua Padre Antônio. Policiais militares da 37ª CIPM foram acionados, através do Cicom, para atender a ocorrência. Ao chegar nas proximidades, os policiais encontraram os prepostos do Samu, que estavam aguardando apoio para acessar a localidade.