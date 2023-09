Perseguição e troca de tiros em Itapuã terminam com suspeito morto e dois presos

Uma cena de perseguição e troca de tiros assustou moradores da região de Itapuã na noite da terça-feira (12). Policiais militares trocaram tiros com suspeitos que levavam uma mulher vítima de um sequestro e do 'golpe do Pix'.



Segundo as informações, a mulher chegava em casa de carro, no bairro de Cassange, quando foi rendida por um trio - dois homens e uma mulher. Eles ficaram rodando pela cidade enquanto obrigavam a vítima a fazer transferências para eles.