Pesquisa aponta ACM Neto como principal cabo eleitoral na disputa por Salvador

O levantamento da Paraná Pesquisas foi divulgado na manhã desta terça-feira (4)

Da Redação

Publicado em 4 de junho de 2024 às 15:43

Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto Crédito: Divulgação

O vice-presidente do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, será o principal cabo eleitoral na disputa pelo Palácio Thomé de Souza neste ano, segundo o levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira (4) e encomendado pelo portal Bahia Notícias.

Conforme a pesquisa, 33,9% dos eleitores soteropolitanos dizem que “com certeza votaria” em um nome indicado por ACM Neto. Já 39% declaram que poderiam votar no aliado apoiado pelo ex-prefeito de Salvador. Segundo a consulta, 24,3% disseram que jamais votariam, e 2,9% não souberam ou não quiseram opinar.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em segundo lugar como cabo eleitoral de maior influência na eleição em Salvador. No entanto, no caso dele, o número de eleitores que jamais votariam em um nome indicado por ele supera os que com certeza votariam. São, respectivamente, 35,9% e 32%. Os que poderiam votar são 29,4%. Já os que não sabem ou não quiseram opinar somaram 2,8%.

Em seguida, está o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT). São 18% o número de eleitores que dizem que podem com certeza votar em um indicado pelo petista baiano. Os que poderiam votar são 34,8%, e os que jamais apoiariam em um nome apoiado pelo ministro somam 43,4%. Os que não sabem ou não opinaram são 3,9%.

No caso do governador Jerônimo Rodrigues (PT), 17,8% declararam que com certeza votariam em um nome apoiado por ele. São 30,6% os que podem votar, e 47,9% os que jamais votariam. Enquanto que 3,8% não sabem ou não quiseram opinar.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também foi consultado enquanto cabo eleitoral. Segundo a pesquisa, 14,8% disseram que com certeza votam no indicado por ele. Já 19,8% disseram que talvez, e 62,5% afirmaram que nunca votariam no apoiado pelo ex-presidente. São 3% os que não sabem ou não quiseram dar a opinião.