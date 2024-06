Paraná Pesquisas: aprovação do governo Lula fica abaixo de 60% em Salvador pela 1ª vez; desaprovação é de 37%

Pela primeira vez neste ano, um levantamento do instituto Paraná Pesquisas apontou a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abaixo de 60% em Salvador. Segundo a consulta, divulgada nesta terça-feira (4), 59,5% dos eleitores da capital baiana aprovam a gestão do petista, enquanto 37,4% desaprovam. Os que não souberam ou não quiseram opinar são 3,1%.