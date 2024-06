Bruno Reis lidera corrida eleitoral com 64% das intenções de votos, aponta pesquisa

Mais uma pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas que o prefeito Bruno Reis (União) lidera a corrida eleitoral com 64% das intenções de votos. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de maio e 3 de junho.

Em segundo lugar, aparece Geraldo Jr. (MDB), com 11% das intenções de votos. Kleber Rosa (PSOL) oscilou positivamente e agora aparece com 3,8%. Victor Marinho (PSTU) aparece com 3,3%.