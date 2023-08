PF apreende macaco-prego criado ilegalmente em casa de Camaçari

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta quinta-feira (31) em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, para apreender um macaco-prego (gênero sapajus) que estava sendo criado em uma residência com documentação falsa. A Operação Sapajus, deflagrada pela Polícia Federal com apoio do Ibama, investiga o tráfico de animais.



A criação de animais silvestres só é permitida quando estes são adquiridos de criadores comerciais registrado no Ibama, que tenham Cadastro Técnico Federal (CFT) e autorização no Sistema Nacional de Gestão de Fauna (SisFauna).