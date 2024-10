WORMS

PF cumpre mandados para desarticular grupo criminoso de hackers na Bahia

A Polícia Federal (PF) cumpriu cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, nesta quinta-feira (17). A Operação WORMS visa a desarticulação de uma associação criminosa voltada à prática de furtos eletrônicos e desvio de valores de contas bancárias de terceiros (hackers).

WORMS é um desdobramento da Operação Não Seja um Laranja, deflagrada pela Polícia Federal no ano de 2022 em todo o território nacional. As investigações apontaram que o núcleo existente em Vitória da Conquista era composto, primariamente, por cinco integrantes que teriam desviado aproximadamente no ano de 2021, mais de R$ 1 milhão de vítimas espalhadas por todo o Brasil.