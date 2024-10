CONCEIÇÃO DO COITÉ

PF desarticula esquema internacional de tráfico de drogas na Bahia

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão, nove mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e ativos financeiros nas cidades de Conceição de Coité, no nordeste baiano, Navegantes, em Santa Catarina, e Buri, em São Paulo. A Operação Roots, executada nesta quinta-feira (10) aconteceu em combate ao tráfico internacional de drogas, enviada para diversos países por meio de containers em navios e pelos Correios.

A investigação teve início em 26 de dezembro de 2022, com a apreensão em San Miguel, no Chile, de mais de 70 kg de DMT (dimetiltriptamina), aproximadamente 198 kg de mescalina e cerca de 358 kg de cannabis (maconha), com a consequente prisão do responsável pelo recebimento da carga ilegal naquele país.