INVESTIGAÇÃO

PF e PM fazem operação contra criminoso que utilizava documentos falsos para receber objetos postais

Uma operação conjunta entre as polícias Federal e Militar cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (20). Segundo a PF, a Operação Destinatário Irreal tem como alvo dois investigados pelos crimes de estelionato circunstanciado e associação criminosa majorada, nas cidades de Salvador, Santos (SP) e Praia Grande (SP).

A operação investiga o recebimento fraudulento de encomendas em agências dos Correios. Segundo as investigações, no dia 19 de fevereiro do corrente ano, um dos indivíduos preso na operação havia recebido na agência dos Correios da cidade de Simões Filho encomenda postal destinada a outra pessoa. Ele usou um documento falso para retirar a encomenda.