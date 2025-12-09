CRIME

PF faz operação contra abuso infantil no sul da Bahia

Mandado foi cumprido na cidade de Teixeira de Freitas

Maysa Polcri

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 14:06

A Polícia Federal deflagrou uma operação para crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes, por meio da internet, na cidade de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, nesta terça-feira (9). São investigados os crimes de aliciamento de menores (grooming) e compartilhamento de imagens sexuais envolvendo menores de idade.

Um mandado de busca e apreensão seria cumprido em uma residência na cidade de Teixeira de Freitas, mas policiais federais falgraram que o dono da casa armazenava imagens contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil. O investigado foi preso em flagrante pelo crime. O caso continuará em investigação.

A Polícia Federal alerta que embora o termo "pornografia" ainda seja utilizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para definir "qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais", a comunidade internacional entende que o melhor nessas situações é referir-se a crimes de "abuso sexual de crianças e adolescentes".