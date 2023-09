PF inicia em Salvador operação de combate ao tráfico de drogas

Uma operação da Polícia Federal com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco/BA) começou nesta quinta-feira (14) para investigar uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas.



A Operação Arpão se iniciou após a apreensão, em abril, de 830 kg de cocaína no galpão de uma empresa em Salvador. Duas pessoas foram presas. Posteriormente foram identificadas outras pessoas envolvidas com o caso, fiz a PF.



A PF e o Gaeco cumprem sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva em Salvador, Joinville (SC), Praia Grande (SP) e São Vicente (SP).