RETORNO

Plano Inclinado Liberdade-Calçada volta a funcionar nesta terça (26)

O Plano Inclinado Liberdade-Calçada (PILC) voltou a operar nesta terça-feira (26), após o término do serviço de manutenção corretiva no controlador de velocidade. O serviço teve funcionamento interrompido no dia 16 .

Quando o modal está suspenso, os passageiros podem utilizar a frota convencional de ônibus, saindo da Liberdade sentido Calçada. A integração pode ser feita no Largo do Tanque com as seguintes linhas: