ENTENDA

Planos de saúde podem estabelecer limite de idade para dependentes?

“As condições ficam estabelecidas através dos contratos celebrados com cada consumidor. Não existe um regramento geral, mas os contratos abordam individualmente essa situação por operadora”, explica o advogado Michel Torres. Embora a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabeleça diretrizes gerais sobre quem pode ser considerado dependente, as operadoras têm liberdade para definir políticas específicas.

É comum que os planos levem em conta a idade de 21 anos, ou 24 anos se os filhos são estudantes. Para o filho com algum tipo de incapacidade, não há limitação de idade. “Existem cláusulas que permitem a manutenção dos dependentes até enquanto tiverem estudante e comprovarem dependência financeira no Imposto de Renda dos titulares. Cada contrato tem regras para regulamentar a permanência dos dependentes”, completa o advogado.

Clientes da SulAmérica há mais de 30 anos estão recorrendo à Justiça baiana para evitar a exclusão como dependentes do convênio médico. Desde o ano passado, titulares do plano de saúde têm recebido notificações que exigem a comprovação de dependência financeira. O problema é que não há determinação desse tipo expressa nos contratos firmados na década de 90, por isso, as decisões do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) têm sido favoráveis aos usuários do plano.