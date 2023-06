Plataforma para incentivar amizades femininas é lançada em Salvador

Wanda Chase, Najara Black, e Wladia Goes estarão no lançamento da plataforma Lúcida. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Acontece em Salvador no próximo sábado, 1º de julho, o lançamento da plataforma nacional Lúcidas, uma plataforma para incentivar amizades femininas. O projeto terá sua primeira vivência presencial na capital baiana, com uma programação das 9h às 13h, na Casa 478, na Pituba, exclusiva para um grupo de mulheres convidadas.



O evento contará com a presença das idealizadoras do projeto Larissa Magrisso, Egnalda Côrtes e Ana Briza, e a soteropolitana Jéssica Almeida, além de convidadas especiais.

Na programação, nomes de grande referência vão agregar suas experiências e trazer temas relevantes sobre o assunto, como a Tenente Coronela Denice Santiago, responsável pela ronda Maria da Penha na Bahia, que falará sobre o poder do cuidado entre as mulheres, a escritora gaúcha Cris Lisbôa, com uma oficina de cartas de amor, e a terapeuta Fernanda Lisbôa, com a prática de respiração guiada.

Entre as convidadas, três importantes nomes em Salvador, de diferentes gerações, também já confirmaram presença, a jornalista Wanda Chase, profissional de grande destaque, mulher 70+, Najara Black, 30+, empreendedora criativa, e Wladia Goes, figurinista, criadora de conteúdo +45.

Todas trarão suas perspectivas sobre os distanciamentos e dinâmicas para as amizades femininas. Cada convidada trará uma amiga para vivenciar a experiência.

“A ciência já provou que uma rede forte de relacionamentos é mais importante para nossa saúde e felicidade do que comer bem e se exercitar. Mas desde a infância, as meninas são apresentadas a uma enorme quantidade de informações, histórias, conselhos, referências sobre como alcançar ou melhorar seus relacionamentos românticos ou quando é o momento ideal para ter filhos. Por que não nos dizem que devemos prestar atenção em nossas amigas do sexo feminino com a mesma energia? Lúcidas surge para promover trocas e incentivar o fortalecimento das amizades entre as mulheres”, afirma Larissa Magrisso, fundadora e editora-chefe do projeto.

Estruturada em três eixos, investigação, conteúdo e conexões, a plataforma pretende ajudar mulheres a iniciar, avaliar, escolher, retomar e cuidar das amizades de forma saudável e intencional, incentivando no presente o investimento em amizades para o futuro, contribuindo, assim, para um envelhecimento com mais felicidade, saúde e acolhimento para as mulheres.

“Queremos falar da importância de colocarmos intenção nesta parte da vida, desmistificando a ideia de que amizades se mantêm só no “deixa rolar”, afirma Larissa.