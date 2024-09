SALVADOR

Plataforma tem 12° edição do Projeto Ser Livre, que leva ações sociais de bem-estar e beleza à comunidade

"Uma tradição de amor ao próximo", define o Projeto Ser Livre, o garçom Jackson Santos Conceição, um dos coordenadores do evento, que, neste sábado (21), completa 12 anos de realizações no bairro de Plataforma. A ação social começou às 8h, oferecendo gratuitamente à população cortes de cabelo, manicure, design de sobrancelha, massagens, serviços de odontologia e outros.

O Projeto Ser Livre, iniciativa criada por três líderes religiosos do bairro, disponibiliza o dia inteiro de ações de bem-estar e beleza para os moradores da localidade. "Há 12 anos começamos com toldo. Hoje são nove, além de quatro banheiros químicos para atender todos que estão presentes. Graças a Deus a comunidade abraça. Virou uma tradição", declara Jackson. Segundo ele, são esperadas até 480 pessoas.

A partir das 14h o espaço é dedicado à garotada. "A gente junta todas as crianças e faz uso da palavra do Senhor. Depois faremos as brincadeiras, seguida da entrega de guloseimas. Após tudo isso, todas receberam um brinde", explica o coordenador do projeto.