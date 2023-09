PM é baleado e suspeito é morto em troca de tiros na Calçada

Um policial militar foi baleado na noite da terça-feira (12), no bairro da Calçada, em Salvador. Na mesma ação, um suspeito que trocou tiros com a equipe da PM foi morto.



Segundo a Polícia Militar, policiais da Companhia Independente de Policiamento Regional Bahia de Todos os Santos (CIPT -BTS) foram informados de que homens armados estavam traficando drogas na localidade do Beco do Sabão, na Rua Nilo Peçanha.



Com base na denúncia, os policiais foram até o local e trocaram tiros com um grupo de criminosos. Ao fim do tiroteio, os PMs notaram que um dos policiais estava ferido e um suspeito foi encontrado caído ao solo, também ferido. Com ele estavam drogas e uma arma.