CRIME

PM é condenado a 12 anos de prisão pela morte de pastor evangélico

Decisão foi tomada na quinta-feira (27)

O tribunal do júri de Ilhéus, no sul da Bahia, decidiu que o policial militar Ricardo Santos Ribeiro é culpado pela morte do pastor evangélico Alisson dos Santos Rocha , de 30 anos. A pena foi fixada em 12 anos, porém o PM só poderá ser preso depois de esgotados os recursos. A sentença foi proferida na quinta-feira (27). >

O pastor Alisson dos Santos foi morto a tiros em junho de 2022, no bairro de Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus. O bairro era alvo de uma ação policial, e a vítima fazia trabalho evangelístico quando os disparos começaram. Ele foi atingido por dois tiros no pescoço.>

Ao longo do processo, a defesa do policial militar alegou que ele agiu em legítima defesa durante cumprimento do dever legal. Com a condenação, a Justiça determinou a perda do cargo de Ricardo Santos Ribeiro. A Polícia Militar foi procurada, mas não se manifestou sobre a decisão até esta publicação. >